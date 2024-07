Nordmenn kjøper fire ganger så mange plastposer som svenskene

Prisen på plastposer økte sist i mai til om lag 5,5 kroner per pose. Tall fra Handelens miljøfond viser at bruken har sunket med 6,5 prosent siden den tid, skriver NRK.

– Den nedgangen er for liten, men det er for tidlig å konkludere, da det er kort tid siden forrige prisøkning. Samlet sett er det likevel en betydelig reduksjon av plastposer, forteller Gunstein Instefjord, som er fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

Både Sverige og Danmark har nådd EU sitt mål om at hver innbygger skal kjøpe maksimalt 40 plastposer hvert år.

I Sverige ble det kjøpt 17 plastposer per innbygger i fjor, mens i Danmark ble det kjøpt 30 per innbygger i 2022.

– I Sverige så har de lenge brukt papirposer isteden. I Danmark har posene vært dyre i veldig mange år, så der har folk vent seg av med plastposer for mange år siden, forteller daglig leder i Handelens miljøfond, Cecilie Lind.

Ifølge tall fra Handelens miljøfond kjøper hver enkelt nordmann om lag 75 plastposer i året og i 2023 ble det kjøpt 103 per innbygger.

Lind forteller at prisøkningen har vært et sentralt tiltak for å redusere plastposeforbruket i Norge, men at det for øyeblikket ikke er planer om å øke prisen ytterligere.

