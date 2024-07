Ny rapport: Sjømat både kjøpes mindre og koster mer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges sjømatråd har samlet sammen innkjøps- og salgstall fra Flesland Markedsinformasjoner og funnet at nordmenn kjøper mindre fisk, skriver rådet i en pressemelding.

Tallene viser at innkjøpsvolumet for sjømat har falt med 1,5 prosent siden 2022 samtidig som prisen har steget betraktelig.

I 2023 ble det kjøpt inn sjømat til det norske dagligvare- og storhusholdningsmarked for 12,7 milliarder kroner. Dette er nær 8 prosent høyere verdi enn i 2022, og tilsvarer en økt snittpris på 9,3 prosent.

Sjømat er blant matvaregruppene som har hatt størst prisøkning de siste årene. Siden 2019 har prisen på fersk fisk økt med 42 prosent og fryst fisk på 30 prosent.

De siste ti årene har også sjømatkonsumet falt med om lag 1 prosent i året. Dette betyr at nordmenn spiser 3 kilo mindre fisk per år nå enn de gjorde for ti år siden.

Direktør Trym Eidem Gundersen i region Norden i Sjømatrådet sier at det var forventet et større fall i innkjøp som følge av prisøkningen.

– Det viser at det fortsatt er betraktelig kjøpevilje og etterspørsel etter sjømat, sier Gundersen.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om