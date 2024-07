Vestre åpner for medisin-unntak for alvorlig syke pasienter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) forklarer til VG at det skal åpnes for individuell vurdering i enkelte tilfeller.

– Vi går nå inn for en ordning som gir enkeltpasienter mulighet på tilgang på medisiner som Norge i utgangspunktet har sagt nei til, sier Vestre.

Pasienter skal dermed kunne få livsviktige medisiner dekket, selv om det statlige organet Beslutningsforum foreløpig har sagt nei til at medisinen skal innføres nasjonalt.

Det har vært rettet kritikk fra flere hold mot lange beslutningsprosesser i Beslutningsforum. Ventetiden har også ført til at mange alvorlig syke pasienter har betalt store summer av egen lomme for å få tilgang til behandling mens de venter.

Vestre presiserer at ordningen skal brukes i spesielle tilfeller der det er gode grunner til at pasientens situasjon må vurderes individuelt.

Den ansvarlige behandlende legen kan da sammen med den medisinske ansvarlige ved sykehuset komme med en anmodning til en komité om at pasienten bør vurderes særskilt.

Kreftforeningen kaller det en milepæl og en store seier for norske pasienter.

– Nå vil pasientene få et helt nødvendig sikkerhetsnett, som de ikke har hatt før, ved at de får en individuell rett til at det skal vurderes om de skal på livsviktige medisiner, selv om Beslutningsforum har sagt nei til denne medisinen på nasjonalt nivå, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

