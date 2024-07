Skole på Geilo totalskadd i brann

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sørøst politidistrikt meldte om brannen klokka 2.20. Da brant det kraftig ved hovedinngangen, fasaden og på taket.

– Det brenner heftig i bygget, og det kan se ut som om det er fullstendig overtent. Det ser ikke bra ut, sier operasjonsleder Tom Richard Skuggedal i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ifølge brannvesenet er rundt 80 prosent av skolen nedbrent og totalskadd. Det er imidlertid mulig å redde resten av bygningsmassen på grunn av en brannvegg, opplyser de.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Totalskadd

Brannvesenet sendte flere ressurser fra både Gol og Ål, som søndag morgen fikk kontroll over brannen. De vil drive med etterslokking utover søndagen.

Det er klasserom og undervisningsrom på ungdomsskolen som har blitt offer for flammene. Det ble først opplyst at det også var et bibliotek i bygningen, men det viste seg å være feil.

Det var ikke fare for spredning til omkringliggende bygninger, blant annet en barneskole, ettersom det er ganske stor avstand til disse.

Politiet har ingen informasjon om at det skal befinne seg personer i bygget.

Har satt krisestab

Kommunen satte krisestab i løpet av natten, opplyser ordfører Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til Dagbladet og VG.

– Nå jobber vi med å finne løsninger for ansatte og elever fra høsten av, sier hun.

– Dette er jo en veldig trist beskjed å få. Nå gjør vi vårt beste for å finne løsninger som kan være klare fra ferieslutt, sier ordføreren videre.

Det er elevene fra 8.-10. trinn som blir rammet av brannen. Totalt er det snakk om rundt 150 elever.