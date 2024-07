Mann i 20-årene fengslet etter knivstikking i Trondheim

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Retten finner det mest sannsynlig at siktede enten selv har foretatt eller medvirket til å foreta en handling som bedømmes som drapsforsøk ved bruk av kniv, heter det i Trøndelag tingretts fengslingskjennelse for en av de siktede, en mann i 20-årene.

Mannen ble pågrepet klokka 2 natt til lørdag, etter at en mann i midten av 20-årene ble funnet alvorlig skadet på fortauet i Midtbyen i Trondheim.

Frivillige på stedet drev livreddende førstehjelp før mannen etter hvert ble brakt til St. Olavs hospital med kritiske skader.

– Siktede har nektet å forklare seg til politiet og retten om sine bevegelser og aktiviteter den aktuelle natten, før han ble pågrepet, heter det i fengslingskjennelsen fra Trøndelag tingrett.

Nekter straffskyld

I tillegg til mannen som søndag ble fengslet, har politiet pågrepet en mindreårig gutt og en mann i slutten av 20-årene etter knivstikkingen.

De er alle tre siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

– Det er alle personer vi kjenner til fra før av, sier politiadvokat Hanne Sivertsen Berg til Adresseavisen.

Mannen som ble framstilt for fengsling søndag, erkjente ikke straffskyld.

Han fikk på ny en mulighet til å forklare seg om hva som hadde skjedd natt til lørdag, men ønsket ikke det, ifølge Adresseavisen.

Han innrømmet å ha vært i besittelse av kniv og knokejern denne natta.

Flere vitner

Politiet mener å ha et godt bilde av hva som skjedde etter å ha snakket med mange vitner, i tillegg til at deler av hendelsen ble fanget opp via overvåkingskameraer i området.

Adresseavisen har snakket med Advokat Kolbjørn Lium som forsvarer den andre mannen i 20-årene som er siktet i saken. Han vil ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen på nåværende tidspunkt.

Etter planen skal den mindreårige gutten som er siktet i saken framstilles for varetektsfengsling søndag ettermiddag.

