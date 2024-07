Frp vil legge ned UP for å frigjøre politiressurser

– Voldtekt og vold skal prioriteres. Men når politiet ikke har kapasitet til det, bør varselbjellene ringe for flere. Da er det logisk å klokt å flytte ressurser, sier stortingsrepresentanten til Nettavisen.

I intervjuet tar han til orde for å legge ned UP som et særorgan i politiet.

– Vi mener ikke at oppgavene til UP skal bort eller at man skal slutte å ha kontroller på veiene, men at politimesteren skal ha friheten og myndigheten til å prioritere selv basert på kriminalitetsbildet, sier Johnsen.

Han viser blant annet til politiet i Innlandet, som sliter med mye å gjøre. NRK skrev i begynnelsen av mai at over 400 saker i politidistriktet til da var henlagt i år på grunn av manglende kapasitet.

Forslaget fra Johnsen er ikke nytt i Frp-sammenheng. Allerede i 2009 sa daværende Frp-leder Siv Jensen til TV 2 at hun ville avskaffe UP. De fikk ikke gjennomført forslaget i årene de satt i regjering. Til sammen hadde Frp fem justisministre i perioden 2013–2020.

Justisdepartementet er lite begeistret for forslaget til Johnsen.

– Det vil være lite hensiktsmessig å legge ned UP. 118 mennesker mistet livet sitt på norske veier i fjor. Politikontroller er et svært effektivt tiltak for å forebygge trafikkfarlig atferd, og UP spiller en viktig rolle i politiets arbeid med trafikksikkerhet, skriver departementet i en epost til Nettavisen.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt