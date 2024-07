Full stopp i Oslos småhusplan på grunn av krav om skredutredning

Hensikten med planen er å hindre nedbygging av grøntområder og bevare småhusområdenes karakter. I praksis er det byggeforbud på 28.000 eiendommer, skriver Aftenposten.

Årsaken er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en innsigelse til småhusplanen har påpekt at den omfatter områder der det potensielt kan være fare for skred og flom. De mener planen åpner for utbygging uten at sikkerhet for naturfarer er dokumentert og ønsker at 28.000 eiendommer må utredes.

Oslo kommune mener på sin side at dette blir godt ivaretatt i dag – og vil bli det også med ny plan.

– Forskjellen er at NVE vil at vi skal utrede det på samtlige 28.000 eiendommer i planen. Også der det ikke skal bygges, sier byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen (H) til avisen.

Han mener det er usikkert om det finnes nok fagfolk og utstyr til å gjennomføre et slikt krav, og sier at det trolig bare vil bli bygget på 3000-4000 av eiendommene.

Torsdag avholdes det et møte mellom byråden, byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) og kommunalminister Erling Sande (Sp) for å prøve å løse floken.

