15.000 Ozempic-brukere kan miste resepten med regjeringens nye tiltak

– Vi anslår at minst 25 prosent av pasientene som får Ozempic på blå resept i dag, ikke har rett til å få legemiddelet på blå resept, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet til Aftenposten.

Dette betyr at rundt 15.000 av dagens brukere av diabetesmedisinen kan miste tilgangen som følge av regjeringens nye tiltak, som ble innført 1. juli.

Et av de nye tiltakene er at legene nå må sende søknad til Helfo for at pasienten skal kunne få Ozempic på blå resept. Regjeringen har beregnet at staten sparer 730 millioner kroner på grepet.

Blant dem som risikerer å få avslag på søknaden, er diabetikere med Ozempic som eneste medisin mot diabetes.

– Sånn som det er nå, vil søknadsportalen i Helfo avslå søknader om å bruke Ozempic som det eneste diabeteslegemiddelet. Du må gå på minst ett av de andre legemidlene som er nevnt i regelverket, sier overlege Sigurd Hortemo ved Direktoratet for medisinske produkter (DMP) til avisa.

Diabetesforbundet mener regelen er utdatert, og at det bør være lov å bruke Ozempic som eneste medisin.

– Diabetesforbundet vet at mange bruker Ozempic som eneste medisin og har så god effekt av den at annen medisin er unødvendig, sier generalsekretær i Diabetesforbundet Britt Inger Skaanes i en pressemelding.

