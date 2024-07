NRK: Spionsiktet oppført med null i inntekt siste sju år

Mannen i slutten av 30-årene har de siste årene vært aktiv politisk og fått publisert flere analyser og kronikker om utenrikspolitiske temaer. Blant annet har han flere ganger skrevet om forhold som berører Kina og forholdet til andre land.

Skattelistene for de siste sju årene viser at han er oppført med null i inntekt, skriver NRK, som har gått gjennom listene. Fra 2014 til 2016 er han oppført med inntekter mellom 18.000 og 72.000 kroner. De viser også til at den nå spionsiktede mannen i en straffesak i 2014 selv oppga i retten at han hadde en månedlig bruttoinntekt på 25.000 kroner.

I en dom fra året før oppga han imidlertid å være student uten inntekt eller formue.

Mannen ble pågrepet på Gardermoen mandag da han kom tilbake fra Kina, opplyste Politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøtet tirsdag. Han skal tidligere ha reist til Kina flere ganger og har oppgitt at han har studert i landet. Nå er han altså siktet for forsøk på å spionere på norske interesser til fordel for den statlige kinesiske etterretningstjenesten.

I fjor vår etablerte han et aksjeselskap med en innbetalt aksjekapital på 30.000 kroner, går det fram av opplysninger fra offentlig tilgjengelige selskapsregistre NTB har sjekket.

Mannens pengebruk er en del av etterforskningen, får NRK opplyst.

