Kirsti Bergstø ønsker fire nye år på Stortinget

– I 2025 står mye på spill. Vi ser nå hvor avgjørende det blir at vi har et flertall på Stortinget som jobber med fagbevegelsen for å få ned forskjellene og få ned utslippene, sier Bergstø til VG.

Hun forteller til avisen at hun har sagt fra til nominasjonskomiteen i Akershus SV om at hun ønsker førsteplassen til stortingsvalget for Akershus SV også i 2025.

Bergstø ble først valgt inn på Stortinget for Finnmark i perioden 2005–2009. Deretter hadde hun fire års avbrekk, før hun tok en ny fireårsperiode for Finnmark fra 2013 til 2017. Etter dette var det et nytt avbrekk, før hun ble valgt inn igjen for Akershus i 2021. Nå ønsker hun altså to perioder på rad.

