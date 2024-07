Israels ambassadør: Barth Eide er dobbeltmoralsk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver VG.

UNRWA, som er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, anklages for å ha bidratt til Hamas' militære operasjoner – deriblant terrorangrepet mot Israel 7. oktober.

100 israelere, deriblant minst ett gissel og flere pårørende etter angrepet, har derfor gått til søksmål mot organisasjonen og en rekke av dens diplomater.

– Anklagene mot enkeltindivider skjer samtidig som UNRWA utsettes for en politisk motivert kampanje, som har som mål å svekke organisasjonen, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) etter at søksmålet ble kjent.

Avi Nir-Feldklein sier til VG at søksmålet ikke har noe med den israelske regjeringen å gjøre.

– Det er derfor Eides uttalelser gjør meg så opprørt, sier han.

Han viser til at flere pårørende er kritiske til Israels regjering og «aldri ville samarbeidet» med dem om en kampanje mot UNRWA.

Ambassadøren viser til at Eide – da Israel ble beskyldt for folkemord – støttet at Den internasjonale straffedomstolen ICC i Haag skulle vurdere anklagene.

– Hva Eide gir uttrykk for i disse to sakene, er dobbeltmoralsk. Ikke mot Israel, men mot selve rettssystemet, sier Nir-Feldklein.

Statssekretær for Barth Eide, Andreas Motzfeldt Kravik (Ap), kommenterer ikke den direkte kritikken mot utenriksministeren, men kaller anklagene mot UNRWA ubegrunnede.

– Det er Hamas som har tatt på seg ansvaret for det forferdelige terrorangrepet, det har ingenting med FN å gjøre, sier han.

