Frikjente i gruppe-voldtektssaken i Bergen må betale erstatning

Elden Advokatfirma leverte en anke over dommen og mente at mennene ikke skulle betale erstatning. Denne ble ifølge TV 2 avvist av Høyesterett og mennene må betale oppreisingserstatning på 240.000 kroner til kvinnen.

De to mennene ble dømt til å betale kvinnen erstatning fordi retten mente det var stor sannsynlighet for at kvinnen ble gruppevoldtatt.

Årsaken til at de ble frikjent, men fortsatt må betale erstatning er at det er ulike beviskrav for å bli dømt skyldig i en straffesak og å bli dømt til å betale erstatning i en sivilsak.

De ulike beviskravene stammer fra forskjellige alvorlighetsgradene av å bli dømt i en straffesak og en sivilsak. Utfallet av en straffesak kan være fengsling som har større konsekvenser for den tiltalte enn å måtte betale en bot i en sivilsak.

Fornærmedes bistandsadvokat Kristine Aarre Hånes i RettAdvokat sier at det at det er mulig å få tilkjent oppreisingserstatning selv uten en fellende straffedom er viktig for rettssikkerheten.

– Dette er viktig for å beskytte ofrenes rettigheter og sørge for at de får rettmessig oppreisning, basert på klar sannsynlighetsovervekt i sivile saker. Høyesterett tydeliggjør ved beslutningen at dette ikke strider mot uskyldspresumsjonen i straffesaker, noe som er avgjørende for rettssikkerheten, sier Aarre Hånes.