Tre motorsyklister døde i trafikken på to dager: – Altfor mange

– Hittil i år har 13 personer omkommet i MC-ulykker i Norge. Det er tragisk og altfor mange, sier pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk til NTB.

Til sammenligning var det åtte som omkom i trafikkulykker med motorsykkel i samme periode i fjor.

– Det er høyt, men det er ikke sånn at vi aldri har sett slike tall før. I 2022 var det 14 som omkom i første halvår, men sammenlignet med tidligere år er det mange dødsfall, sier Steen.

På under to døgn har tre motorsyklister måtte bøte med livet. To av dem døde i møteulykker med bil, mens én av dem døde i en singelulykke. Samtidig har det vært flere alvorlige MC-ulykker der førerne har overlevd, men er kritisk skadet.

Godt voksne menn

Ulykkene er spredd over hele landet, fra Telemark til Møre og Romsdal og Nordland.

– Når uhellet først er ute, er man lite beskyttet på en motorsykkel sammenlignet med andre kjøretøy, sier Steen.

– En motorsykkel er et krevende kjøretøy som det kreves en god del kompetanse for å kjøre trygt og godt, forklarer han.

En studie gjennomført av Nord universitet i fjor med bistand fra Sintef og Trygg Trafikk viser at profesjonelle MC-førere tar bedre valg inn mot kryss og i svingsituasjoner. Hverdagsmotorsyklisten gjør derimot oftere dårligere vurderinger i de samme situasjonene.

Steen er spesielt bekymret for godt voksne menn som kjører motorsykkel, som utgjør en høy andel av de som dør i ulykker.

– Det er en gruppe vi ser spesielt på. De har ofte hatt en annen opplæring som ikke har hatt like mye fokus på risiko. De trenger derfor annen oppfriskning for å få ny kunnskap som til syvende og sist kan gi dem bedre kompetanse, sier han.

– Bekymrer oss

Mens antallet som døde i trafikkulykker med bil i Norge, har hatt en nedgang over tid, har antallet døde på motorsykkel stagnert.

– På motorsykkel må du hele tiden forutse enhver hindring som kan oppstå, og tilpasse deg slik at du kan stoppe eller svinge unna i tide. På mange måter slipper man «billigere» unna i bil fordi man er bedre beskyttet, sier Steen.

Allerede i mai, da totalt fire personer hadde omkommet i motorsykkelulykker siden nyttår, uttrykte Trygg Trafikk at de var bekymret. Siden den gang har ytterligere ni MC-førere mistet livet.

– Vi og mange andre bekymrer oss for at antallet omkomne i MC-ulykker ikke ser ut til å gå ned. Derfor ser vi på tiltak for å gjøre noe med utviklingen. Vi har mye fokus på informasjon, men vurderer også om oppfriskningskurs bør være obligatorisk, sier Steen.

– Det er rett og slett tragisk at så mange mister livet på motorsykkel.

