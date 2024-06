Nessa Nordtun tar KI-grep for eksamen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Kunstig intelligens utfordrer dagens eksamenssystem. Vi kan ikke lenger gjøre ting på samme måte som før. Derfor må vi fremover ta flere grep for å sørge for at elevene lærere det de skal, og blir målt på hva de faktisk kan, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

I dag er det forberedelsesdel til skriftlig eksamen i flere fag både i grunnskolen og videregående. Der får elevene bruke en hel dag til å lese, diskutere, og skrive notater som de kan ha med seg på eksamensdagen.

– Men med tilgang til kunstig intelligens øker risikoen for at elever blir fristet til å levere KI-generert tekst som sin egen, skriver departementet i pressemeldingen.

Derfor foreslår statsråden og departementet nå å fjerne forberedelsesdelen fra våren 2025.

– Dagens format for skriftlig eksamen er ikke utformet ut fra at eleven har tilgjengelig verktøy som kunstig intelligens. Fag med forberedelsesdel til skriftlig eksamen er spesielt utsatt, fordi elevene kan ha med seg tekster de utarbeider på forberedelsesdagen og benytte de under eksamen, sier Nordtun.

