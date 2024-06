Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge NRK er de to, en mann og en kvinne, kritisk skadet.

Da politiet meldte om ulykken søndag formiddag, opplyste politiet at ulykken framsto alvorlig og at de to var fraktet til Stavanger Universitetssykehus.

Krimteknikere fra politiet og Statens Vegvesenet sin ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet.

