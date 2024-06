700 helsebyråkrater sendt på musikkfestival for 1,2 millioner: – Umusikalsk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han reagerer overfor Dagens Næringsliv på at ansatte i Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse fikk påspandert festivalpass til totalt 1,22 millioner kroner.

– Jeg tror dette oppfattes umusikalsk i den situasjonen helsetjenesten står i. Dette er ikke de som møter pasienter og kunder hver eneste dag, sier Hoksrud, som er Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson, til avisen.

De 700 helsebyråkratene fikk festivalpass til en verdi av 1495 kroner og en matkupong til 250 kroner. Hoksrud mener dette er for mye for en sommerfest for helsebyråkrater.

– De jobber og står på og gjør en viktig jobb, men nivået her gjør at veldig mange reagerer, spesielt de som jobber i førstetjenesten, som opplever at det er kutt på kutt. Jeg tror en sykepleier bli veldig provosert av denne typen «flotting», sier han.

Han legger til at han ikke tror de ansatte på Oslo universitetssykehus eller andre sykehus får påspandert sånne gaver fra sin sykehusledelse.

Divisjonsdirektør Nina Aulie i Helsedirektoratet sier til Dagens Næringsliv at hun ikke vil kommentere Hoksruds uttalelser, men mener pengebruken er klok.

– Jeg synes vi har gjort gode vurderinger. Det er et kortreist tilbud, siden vi faktisk kan reise rett ut fra våre lokaler og være sammen, sier hun.

