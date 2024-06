Natur og Ungdom har mistet nesten halvparten av medlemmene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under klimabrølet i 2019 nådde organisasjonen nesten 9500 medlemmer, nå er tallet på 4570, skriver avisen.

Etter medlemstoppen for fem år siden har medlemstallet sakte, men sikkert gått nedover. Natur og Ungdoms leder Gytis Blaževičius mener koronapandemien må ta sin del av skylden for medlemsflukten.

– Mange som var engasjerte, ga opp under pandemien, og da var det ikke vervet folk i deres lokalmiljø. Da forsvinner lokallagene, og terskelen for å starte et nytt lokallag blir veldig høy, sier han til Klassekampen.

Opinions Ung-undersøkelse for 2023 viste at klima og miljø var den enkeltsaken hvor engasjementet falt mest hos unge mellom 15 og 25 år. Blaževičius tror likevel ikke mindre engasjement er årsaken til færre medlemmer.

– Det er mye annet som tar fokus nå, og mange har sett seg lei politikere som ikke gjør nok. Færre blir med i organisasjoner nå enn før pandemien. Det er personaktivismens tid nå.

