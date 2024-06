Kun 17,5 prosent av norske toppsjefer er kvinner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Torsdag ble topplederbarometeret 2024 presentert, som annethvert år kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og ledergrupper i de 200 største selskapene i Norge.

Årets barometer viser at andelen kvinnelige toppledere har økt med to prosentpoeng de siste to årene til 17,5 prosent, skriver E24.

– Med den farten vi har nå, vil det ta over tjue år før vi når en rimelig kjønnsbalanse blant norske toppledere, sier forsker Sigtona Halrynjo ved CORE Senter for likestillingsforskning, som står bak undersøkelsen, til avisen.

Andelen kvinnelige styreledere går fram med 1,5 prosentpoeng til 14,5 prosent siden forrige undersøkelse for to år siden.

– Det er fremgang. Men det går langsomt, og det er ingen tvil om at toppen av norsk næringsliv fortsatt er veldig mannsdominert, sier Halrynjo.

Slik er andelen for kvinner i toppen av næringslivet:

Styreledere: 14,5 prosent

Administrerende direktører: 17,5 prosent

Medlemmer av toppledergruppe: 28 prosent

Styremedlemmer: 34 prosent

Les også: «Trump-hvisker» og Putin-kritiker på vei til å bli Natos nye leder

Les også: Rører ikke renten