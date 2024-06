Stavanger-selskap nekter å vedta millionbot for ulovlig skipseksport

– Vi er uenige i Økokrims vurderinger og Altera erkjenner ingen skyld for de fremsatte anklagene, skriver kommunikasjonssjef Steffen Rogne i Altera Infrastructure i en melding til Dagens Næringsliv.

Han sier de er forberedt på å forsvare saken i retten både med hensyn til rettsspørsmålene og sakens fakta.

Forrige uke ble det kjent at Økokrim ga selskapet et forelegg for ulovlig eksport av to skip til India. Begge skipene ble hogd opp på stranda i Alang i India.

– Denne typen hogging av skip kalles «beaching». Det innebærer at skipene blir kjørt opp på en strand for egen maskin, der de blir hogd opp i fjæra. Skraping av utrangerte skip er et stort, internasjonalt miljøproblem, skrev Økokrim i en pressemelding forrige uke.