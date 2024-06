Amandaprisen 2024: Jan Gunnar Røise og Thorbjørn Harr kniver om prisen for beste hovedrolle

Til årets prisutdeling har Amanda endret regelverket sitt. Kategoriene for beste kvinnelige og mannlige skuespiller og beste kvinnelige og mannlige birolle er erstattet av de nye kjønnsnøytrale kategoriene beste skuespiller i hovedrolle og beste skuespiller en birolle.

Jan Gunnar Røise og Thorbjørn Harr er nominert til beste skuespiller i hovedrolle for sine roller i «Sex». Regissør Dag Johan Haugerud er nominert i kategorien beste regi for filmen, som er årets mest nominerte med totalt ti nominasjoner.

De tre andre nominerte til prisen for beste skuespiller i hovedrolle er Camilla Godø Krohn for sin rolle i «Min fantastiske fremmede», Risten Anine Kvernmo Gaup for rollen i «Eallogierdu – Tundraens voktere» og Salah Qadi i «A Happy Day».

Ny kategori

Det er også opprettet en ny skuespillerkategori for årets nykommer. Her er Kriti Surjan Thepade og Liza Haider nominert for rollene i filmen «Hør her'a!». Filmen er også nominert i kategorien for beste barnefilm. Damla Kilickiran er nominert for sin rolle i «VOICE».

Amandaprisene deles ut 23. august i Festiviteten konserthus i Haugesund. Filmene som vurderes for prisutdelingen skal ha hatt norsk premiere mellom 1. juli 2023 og 30. juni 2024.

Les også: «Presumed Innocent»: Førsteklasses prestasjon av Reinsve (+)

---

Her er de nominerte

Beste skuespiller i en hovedrolle: Camilla Godø Krohn («Min fantastiske fremmede»), Jan Gunnar Røise («Sex»), Thorbjørn Harr («Sex»), Risten Anine Kvernmo Gaup («Eallogierdu – Tundraens voktere») og Salah Qadi («A Happy Day»)

Beste skuespiller i en birolle: Berit Ánne Oskal Kemi («Eallogierdu – Tundraens voktere»), Sarah Aman Mentzoni («A Happy Day»), Siri Forberg («Sex»), Heidi Ruud Ellingsen («Konvoi») og Bjørn Sundquist («Håndtering av udøde»)

Årets nykommer: Kriti Surjan Thepade («Hør her’a!»), Liza Haider («Hør her’a!») og Damla Kilickiran («VOICE»)

Beste norske film: «Ibelin», «Sex» og «Konvoi»

Beste utenlandske kinofilm: «Priscilla», «Poor Things» og «Oppenheimer»

Beste dokumentarfilm: «Ukjent landskap», «Ibelin» og «Praying for Armageddon»

Beste barnefilm: «Hør her’a!», «Lars er LOL» og «Bukkene Bruse på badeland»

Beste kortfilm: «Sivil ulydighet CT#2», «Prosjekt pappa» og «Smerteterskel»

Beste manus: Dag Johan Haugerud («Sex»), Gunnbjörg Gunnarsdóttir og Rolf Magne G. Andersen («Victoria må dø») og Hisham Zaman («A Happy Day»)

Beste kostyme: Anne Margaretha Oskal («Eallogierdu – Tundraens voktere»), Ellen Dæhli Ystehede («A Happy Day») og Ida Toft («Sex»)

Beste sminke: Live Becker Knudsen og Morten Jacobsen («Håndtering av udøde»), Inga Raslanaitė («Konvoi») og Dimitra Drakopoulou, Ida Astero Welle og Jim Udenberg («There’s Something in the Barn»)

Beste scenografi/produksjonsdesign: Linda Janson («Håndtering av udøde»), Pål Petersen-Bergvik («Konvoi») og Thomas Øyjordsbakken («Hør her’a!»)

Beste foto: Pål Ulvik Rokseth («Håndtering av udøde»), Cecilie Semec («Sex») og Lukasz Zamaro («A Happy Day»)

Beste visuelle effekter: Lars Erik Hansen, Alex Hansson og Andreas Hylander («Konvoi»), Kai Kiønig Bortne («Sulis 1907») og Rasmus Tukia, Ada Wikdahl, Chris Kongshaug og Derek Bancroft («Ibelin»)

Beste klipp: Robert Stengård («Ibelin»), Žaklina Stojcevska («Hør her’a!») og Torkel Gjørv og Matti Näränen («Praying for Armageddon»)

Beste lyddesign: Christian Schaanning og Peder Hammersborg («Konvoi»), Bent Holm og Andreas Franck («Håndtering av udøde») og Yvonne Stenberg og Gisle Tveito («Sex»)

Beste originalmusikk: Stein Johan Grieg Halvorsen og Eyvind Andreas Skeie («Bukkene Bruse på badeland»), Peder Kjellsby («Sex») og Peter Raeburn («Håndtering av udøde»)

Beste regi: Dag Johan Haugerud («Sex»), Silje Evensmo Jacobsen («Ukjent landskap») og Benjamin Ree («Ibelin»)

I tillegg deles Æres-Amanda, Gullklapper og Folkets Amanda ut under showet. Æreas-Amanda og Gullklapperen utnevnes av Amandakomiteen og Folkets Amanda bestemmes gjennom en avstemning på NRK.no.

---