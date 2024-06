Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Navnet frigjøres i samråd med kvinnens pårørende, heter det i en pressemelding fra Sørøst politidistrikt.

Wærstad etterlater seg to mindreårige barn.

En mann i slutten av 20-årene er siktet og varetektsfengslet i saken. Han har erkjent straffskyld for å ha forårsaket kvinnens død. Mannen er ikke far til de to barna, presiserer politiet.