Flere medier: Budsjettenighet mellom regjeringspartiene og SV

Det erfarer NRK, Aftenposten og VG.

Enigheten må godkjennes av SVs stortingsgruppe i løpet av dagen, og det skal også være planen å legge fram en avtale i løpet av mandag.

I utgangspunktet har årets forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett vært usedvanlig vanskelige. Sist onsdag opplyste SV at den formelle budsjettfristen måtte utvides, fordi det var for lite bevegelse til at det var håp om å komme i mål innen fristen. Innstillingen skulle i utgangspunktet ha vært lagt fram senest fredag i forrige uke.

