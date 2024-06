Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er sterkt motivert for å fortsette arbeidet for å gjennomføre Frp-politikk til det beste for Troms, sier Amundsen til NRK.

Amundsen uttaler at han har ambisjon om at partiet skal kjempe om å få to representanter fra Troms i valget i 2025.

