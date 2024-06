En halv milliard er borte – advokat anklages for fiktiv lånevirksomhet

Rundt 60 bedrifter og privatpersoner fra Rogaland har meldt at de har lånt ut til sammen minst 500 millioner kroner til advokaten, melder Stavanger Aftenblad.

Mannen ble funnet død mandag i forrige uke. Bostyrer for dødsboet, Flemming Karlsen, sier til avisen at de fortsatt ikke har oversikt, og forventer at saken vil vokse. Saken ble først omtalt av Sandnesposten.

Advokaten som formidlet lån i gråmarkedet fra lokale utlånere til ukjente mottakere var ansatt i advokatfirmaet Bull Årstad fram til årsskiftet.

Bostyreren sier at forklaringen på at dette skal ha pågått over 15 år er at utlånerne har fått betalt renter underveis. For å betale ut renter til utlånerne, har den avdøde advokaten vært nødt til å formidle nye lån.

Skandale

Kreditorenes advokat, Bård Koppang, kaller saken norgeshistoriens største advokatskandale og ser likheter med såkalt Ponzisvindel.

– Dette framstår som den største advokatskandalen i norsk historie, både i beløp, omfang og handlinger, sier Koppang i advokatselskapet Selmer.

– Blant de lånene vi har gjennomgått, finner vi ingen reelle låntakere, sier han.

Til Dagens Næringsliv sier hanat saken er en enorm belastning for deres klienter.

– De tar det tungt. De føler seg rundlurt. For noen betyr dette veldig mye. Det er kanskje alle deres oppsparte midler, sier Koppang til DN.

Daglig leder i Bull Årstad, Lars Kåre Pedersen, sier til Stavanger Aftenblad at hele staben er rystet og i sjokk etter avsløringen av bedrageriet deres kollega skal ha bedrevet.

Anmeldt

– Vi anmeldte ham for bedrageri 31. mai, sier Pedersen.

Finanstilsynet har nylig fått en orientering fra advokat Koppang om saken, opplyser de til Sandnesposten. Tilsynet har ikke kjent til saken før dette.

– Det er et krav om å være registrert hos Finanstilsynet for å drive med låneformidlingsvirksomhet, og krav om tillatelse fra Finanstilsynet for å drive utlånsvirksomhet. Avdøde har ikke hatt tillatelse eller vært registrert, sier Jo Singstad, tilsynsrådgiver i Finanstilsynet.

Fram til denne avsløringen er TA-Invest-saken regnet som den største svindelsaken av denne typen i Norge i nyere tid. De to som sto bak TA-Invest ble begge dømt til fengsel i to og et halvt år for å ha forledet 211 personer til å investere til sammen 272 millioner kroner.

