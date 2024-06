Dyreparken i Kristiansand kan rammes av streik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Snart er Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv i gang med mekling hos Riksmekler Mats Ruland.

– Vi har ikke kommet så langt at vi har et streikeuttak klart. Men det er nærliggende å tro at Dyreparken vil bli godt berørt av en streik, sier forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen til Børsen.

De fagorganiserte dyrepasserne i Dyreparken i Kristiansand mener at de får dårligere lønn en uorganiserte kollegaer.

Dyreparkens administrerende direktør Per Arnstein Aamot avviser dette, men Mikkelsen står imidlertid på sitt, og partene må nå be om bistand fra Riksmegleren.

Riksmekler Mats Ruland bekrefter overfor Børsen at de har mottatt plassoppsigelse, og at de nå jobber med å finne en dato for meklingen.

– Jeg håper og tror at partene skal klare å komme til enighet i meklingen. Vi satser på at alle skal få se både Kaptein Sabeltann og Julius i sommer, sier Ruland.

