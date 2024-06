Rødt med akuttforslag – vil øke sosialhjelpen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi forventer at stortingsflertallet er med på en slik akuttpakke i møte med Forskjells-Norge. Det vil koste cirka 600 millioner i år, sa Rødt-leder Marie Sneve Martinussen da hun talte til partiets landsstyremøte lørdag morgen.

Hun viste til at sosialhjelpen er det nederste av velferdsstatens sikkerhetsnett, og at den skal dekke helt livsnødvendige utgifter.

– For en måned siden kom SIFOs rapport. Den viser at mange sosialhjelpsmottakere sliter med å dekke helt grunnleggende behov, som mat og klær. Sifo har derfor lagt fram et forslag til justeringer av sosialhjelpssatsene, sa Sneve.

Mener det vil lønne seg

Det er disse justeringene partiet nå vil ha inn i revidert nasjonalbudsjett, som SV og regjeringspartiene sitter i forhandlinger om.

Det reviderte budsjettet skal etter planen være klart i løpet av neste uke, men dersom forhandlingene ikke fører fram, kan det bli utsatt til uken etterpå.

Sneve mener det vil lønne seg på sikt å øke sosialhjelpssatsene.

– Når folk har et nødvendig minimum å leve av, blir det enklere å komme seg tilbake i jobb, sier hun.

– Usosialminister

I talen advarte Rødt-lederen om at hun vil ta i bruk et nytt kallenavn på en sentral statsråd i regjeringen dersom forventningene ikke innfris.

– Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet er arbeids- og inkluderingsminister. Før het det arbeids- og sosialminister. Men hvis ikke regjeringen følger opp SIFOs anbefalinger om et løft for sosialhjelpen er det mer riktig å kalle Tonje Brenna for «usosialminister». Dit vil vi ikke, sa hun.

