Høyre faller mest på ny måling – rødgrønt flertall med Rødt og MDG

Rødt får sin beste notering på stortingsmålingen på to år. Partiet går fram 3,1 prosentpoeng, til 8 prosent.

– Det viser jo at det er et sterkt Rødt som kan sikre nødvendig flertall og slenge igjen døra for Sylvi og Erna, sier partileder Marie Sneve Martinussen til Klassekampen.

Målingen er gjennomført av Norfakta.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: SV 9,9 (-0,6), Ap 18,9 (+1,1), Sp 7,5 (+0,9), INP 1,4 (uendret), MDG 3,4 (+0,1), KrF 3,5 (+0,1), Venstre 5,8 (-0,8), Frp 15,7 (+0,3) og andre 2,5 (-1,0).

Hvis målingen var resultatet ved et stortingsvalg, ville de rødgrønne partiene inkludert MDG ha fått flertall. I MDG pågår det for tiden en diskusjon om partiet bør vende seg mot venstre- eller høyresiden ved neste valg.

– Hvis denne målinga var et valgresultat, ville Støre-regjeringen blitt avhengige av Rødt og MDG, og da mener jeg vi er et ganske mye bedre alternativ for landet, sier Høyre-leder Erna Solberg til Nationen.

Feilmarginene ligger mellom 1,0 og 2,6 prosent og er som vanlig større jo høyere oppslutning partiet har. Målingen er gjennomført 4. og 5. juni.

