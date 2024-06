Begge de to unge mennene nekter for at den unge jenta ble voldtatt utenfor Molde domkirke. Retten tror ikke de snakker sant.

De er også dømt til å betale 280.000 kroner i erstatning.

– Det er en god og grundig dom, og siden de er dømt for grov voldtekt og medvirkning er dette i tråd med rettspraksis, sier bistandsadvokat Curt Andre Lier til NRK.

Fengselsstraffen er et halvt år strengere enn påstanden fra aktor.

Det er ikke kjent om mennene vil anke dommen.