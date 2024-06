– Ulykkene i mai har skjedd etter fall fra land, fra fritidsbåt og under bading. Dette er et typisk ulykkesbilde for sommermåneden, og vårmåneden mai har hatt langt finere og varmere vær enn normalt. Da er det også flere som bruker sjø og vann, sier fagsjef Tanja Krangnes i drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Alle som druknet i mai, var menn. Det er også det typiske utfallet i drukningsulykker.

Etter mai måned hadde 32 personer druknet i år – 29 av dem var menn, tre var kvinner.