Mann død etter å ha falt over bord fra cruiseskip

Hovedredningssentralen skrev på X like etter klokka 3.30 at det var gjennomført en redningsaksjon etter melding om mann over bord fra cruiseskipet MSC Euribia.

– Vi fikk en melding inn via kystradioen klokka 2.07 om at cruisebåten hadde meldt om en mann over bord. Dette ble observert av noen om bord, forteller redningsleder Hans Jakob Gulliksen i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Det ble iverksatt storaksjon med både redningshelikopter, luftambulanse, sivile fartøy i området, redningsskøyte, ambulansebåt og brannbåt.

– Så ble han raskt lokalisert av et av fartøyene i området, videre heist opp i redningshelikopter og fløyet til Haukeland sykehus i Bergen, sier Gulliksen.

Der ble mannen erklært død.

– Mannen var passasjer om bord, og ut ifra de opplysningene vi har er det en utenlandsk statsborger. Han var på båten sammen med sin ektefelle da ulykken skjedde, sier jourhavende jurist Eli Andrea Skaar i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Gulliksen opplyser at det gikk mindre enn en time fra meldingen om at mannen var falt over bord til han var oppe av vannet.

Ingen flere er meldt savnet. Cruiseskipet MSC Euribia kan ha i overkant av 6300 passasjerer om bord. Besetningen er på rundt 1700 personer.

