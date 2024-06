Klart for dom i rettssaken om blåfargen på Freia Boble

Stratos-produsent Nidar, eid av Orkla, mener at blåfargen på emballasjen til Freia Boble ligner for mye på fargen brukt på Stratos-papiret og har derfor saksøkt Freia-eieren Mondelez. Mondelez avviser at Orkla har enerett på fargen.

Orkla vil ha et forbud mot at Freia-produsent Mondelez markedsfører og selger Freia Boble melkesjokolade med den nåværende emballasjen. De krever også tilbakekall av varene fra markedet og erstatning.

Ingen forvekslingsfare

– Vi mener Boble fra Mondelez er for lik den norske folkefavoritten Stratos som har vært på markedet i snart 90 år, sa kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla til E24 tidligere i vår.

I sitt sluttinnlegg i rettssaken svarer Mondelez at Orkla ikke har enerett på blåfargen, og at det ikke foreligger noen forvekslingsfare. De påpeker også at eneretten til blåfargen allerede er behandlet av Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

– Primært gul

Markedsdirektør Sølvi Grana Slotte i Freia understreker at Boble-pakningen, i likhet med de fleste andre sjokoladeplatene deres, primært er gul.

– Så bruker vi ulike farger i tillegg til gult for å gjøre det enkelt å skille mellom de ulike platene. Vi bruker farger som man naturlig assosierer med de ulike smakene, for eksempel svart for lakris, lysebrunt for mandler – og da altså blått for luft, siden Boble er Freia melkesjokolade med luft, sier Slotte.

