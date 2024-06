Forbrukerrådet klager på Meta: – Helt åpenbare brudd

– Vi klager innen Meta for helt åpenbare brudd på personvernlovgivningen. Det er derfor vi klager Meta inn til det norske og europeiske datatilsyn, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til NRK.

Etter planen skal Meta, selskapet som eier blant annet Facebook og Instagram, starte treningen med brukerdata allerede 26. juni 2024.

– Det som er det krevende her, er at vi har dårlig tid, sier Blyverket videre.

Meta har allerede mottatt klager fra elleve EU-land, blant dem Tyskland, Frankrike og Italia, over bruk av personopplysninger for å trene AI-modeller, og landene ber om å benytte en hasteprosedyre for å stanse dette, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Støtter Forbrukerrådet

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo i Venstre skriver i en epost til NTB at de er svært glade for at Forbrukerrådet klager inn Meta for brudd på norsk og europeisk lov.

– Meta ha over lang tid utvist suveren forakt for folks personvern. Det er spesielt alvorlig fordi deres sosiale medier som Facebook og Instagram er en del av samfunnets digitale infrastruktur, sier han.

– Folk flest har i praksis få andre alternativ til å holde kontakt med venner og familie, ha et sosialt nettverk i en ny digital tid og holde oversikt på arrangementer og hendelser. Derfor kan ikke Meta bare gjøre spørsmålet om å beskytte eget personvern til en komplisert affære for «hver enkelt».

Videre skriver han at eierselskapet bak Facebook, Instagram, Messenger og WhatsApp må selv rydde opp i sine rutiner og sin praksis – og la personvernet komme først.

Meta: – Vi har alt på det tørre

Teknologiselskapet Meta mener at de har sitt på det tørre:

– Vi er veldig sikre på at vår fremgangsmåte oppfyller våre forpliktelser etter lokale lover og personvernforordningen GDPR. Vi har konsultert det irske datatilsynet, som er vårt ledende datatilsyn i EU, som en del av forberedelsene, skriver talsperson Matt Pollard i Meta til NRK.

Personvernaktivist og jurist Max Schrems har i en årrekke jobbet for at Meta skal innføre full stopp i innsamling av persondata.

– Det ser ut til at Meta nok en gang åpenlyst ignorerer dommene fra EU-domstolen, sier han til Reuters.

