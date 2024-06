Til høsten kommer det bok om Åge Aleksandersen, skrevet i nært samarbeid med ham selv.

Det er journalist Kristian Mykleset som står bak boken «Levva livet – Lys og varme i 40 år».

Den utkommer 4. september på Pitch forlag, og skal ifølge omtalen fortelle «historien om albumet, betydningen av sangen «Lys og varme», turnégalskap på scenen og i kulissene, Åges kollaps, familieliv og politiske engasjement».

I 2024 er det 40 år siden albumet «Levva livet» kom ut – med «Lys og varme» som en av låtene. Det ble det mest solgte albumet i 1984 og snudde opp ned på Aleksandersens liv, heter det videre.

Åge Aleksandersen startet i mai på avskjedsturneen sammen med Sambandet, som skal ta ham land og strand rundt før han avslutter med tre utsolgte arenakonserter på Lerkendal i september 2025.

– Turnélivets hektiske tilværelse med denne flotte gjengen er dermed over for min del, slo Åge fast i et Facebook-innlegg noen timer før han startet avskjedsturneen 24. mai på Bryne. Samtidig forsikret han fansen:

– Musikerne i Sambandet vil jo sikkert fortsette å spille, og jeg har jo et prosjekt med blant andre TrondheimSolistene og Gunnar (Pedersen, gitarist i Sambandet) som vil fortsette i det små for å si det slik. Sanger skal jo også skrives, og det kan jo hende at det kommer en utgivelse etter hvert.

