Frykter det verste når «sukkerspinn» og «jordbær» forsvinner

BERGEN (Dagsavisen): Fortsatt står de fargerike, små flaskene i hyllene. Men dette er siste rest av lagerbeholdningen, for om bare få uker vil de alle være forbudt. Såkalt «vaping» eller «damping» av e-sigaretter med godterismak synger på siste verset.

I fjor høst vedtok Stortinget å forby smaker som mentol, jordbær og sukkerspinn på væsken som benyttes i e-sigaretter. Fra 1. juli blir det lov å selge «e-juice» med nikotin, men den eneste tillatte smakstilsetning vil være tobakkssmak.

Samtidig innføres strenge regler for utseende på flaskene, hvordan produktene skal vises fram i hyllene, forbud mot produktbilder i nettbutikkene og alt som kan oppfattes som reklame, inkludert omtale på egne sosial medie-kontoer.

– Bestilte 400 flasker

Nå kvitter e-sigarettbutikkene seg med alt de har av godterismaker på lager, mens kundene hamstrer.

– Synes du det var mye? spør Elias Fanebust i Dampshop, mens han ser på en kunde med en bærepose full av e-juiceflasker gå ut av butikken hans.

– For noen uker siden var det en kunde som bestilte 400 flasker, fortsetter han.

Elias Fanebust ved siden av et verk av gatekunstneren 10Dig som dukket opp utenfor e-sigarettbutikken hans i Åsane. (Birthe Steen Hansen)

Mens butikkeiere som Fanebust svetter over omorganisering av hele driften, har panikken så smått begynt å melde seg blant kundene som vil sikre seg favorittsmaken sin. For etter 1. juli er det ikke bare å rusle inn i dampebutikkene og handle fritt over disk. Det er heller ikke lov å importere fra utlandet. Så hva kan de da gjøre?

De kan gå over til tobakkssmak, eller uten smak

De kan slutte med damping

De kan gå over til nikotinavvenningsprodukter som kjøpes på apoteket

Selvblanding

Men det er også frykt for at smaksforbudet vil føre damperne inn på andre, uheldige spor:

De kan begynne å røyke igjen

De kan handle på svartebørsen

De kan smugle over landegrensen

De kan kjøpe smakskomponenter og blande sin egen smak

– Kanskje de kjøper sitronsaft i dagligvarebutikken som de mikser inn i e-juice. Da vet de ikke hva de inhalerer, sier butikkmedarbeider Emil Tyse hos NorDamp Bergen.

På nettsiden deres har de en advarsel mot nettopp dette. I tillegg florerer det med råd på ulike nettforum om hvordan man selv kan kjøpe kjemikalier for å lage sin egen, smakstilsatte e-juice.

– Når du tar vekk et regulert tilbud, oppstår det selvsagt et uregulert tilbud. Vi vil advare mot å begynne å blande egne ting for å få smak, når du ikke vet hva det inneholder. Det kan være skadelige ingredienser du ikke kan noe om. Før i tiden var det mange hjemmemiksere, og det var ikke veldig trygt, sier operasjonsleder Simon Johnson i NorDamp.

Simon Johnson og Emil Tyse i Nordamp frykter smaksforbudet vil gjøre vondt verre. (Birthe Steen Hansen)

Ingen smutthull

Forhandlere har tidligere vist kreativitet for smutthull i loven. For eksempel har noen solgt e-juice med nikotin, men hevdet at de tilsatte nikotinen gratis og dermed ikke solgte den. Andre har solgt e-juice uten nikotin og henvist kunder til sin svenske nettbutikk, der de kan kjøpe nikotin som de tilsetter selv.

– Kommer dere nå til å selge smakskonsentrat separat?

– Det vil være ulovlig når smaksforbudet iverksettes. Kun tobakkssmak vil være lovlig i Norge etter 1. juli, ingenting annet, sukker Johnson.

– Ingen smutthull denne gangen?

– Nei.

Heller ikke Elias Fanebust i Dampshop vil bruke tiden sin på å lete etter smutthull.

– Jeg synes det bare er ubehagelig med smutthull, å drive å tøye grensene. Plutselig kan også smutthullene tettes, sier han.

– Tilbake til røyk

For Fanebusts butikk i Åsane i Bergen er det imidlertid ingen stor krise når godterismakene forsvinner. Ifølge ham selger de mest tobakkssmak allerede.

– Kundene våre er stort sett eldre folk fra distriktene utenfor Bergen, og de vil helst ha tobakkssmak. 70 prosent av flaskene vi selger er med tobakk. Sånn sett er vi heldige, for slik er det ikke i de fleste andre butikker. Der er det tvert imot 70 prosent som kjøper andre smaker.

Mathias Alver (19) og Martin Sundby (18) handler det de trenger. (Birthe Steen Hansen)

To av kundene i butikken hans er Mathias Alver (19) og Martin Sundby (18).

– Vi er på jakt etter e-juice, og har funnet denne med kiwi, sier de og viser fram en fargerik flaske.

– Hva gjør dere når smaksforbudet kommer?

– Jeg vet ikke. Går over til snus, kanskje? Jeg får se hva jeg finner på. Men jeg kjøper ikke tobakkssmak, i alle fall. Da begynner jeg heller å røyke, sier Alver.

Det siste er et realistisk scenario, tror Fanebust.

– Jeg får vondt av de eldre kundene mine, som bruker damping som røykesluttprodukt. Særlig eldre kvinner liker godt mentolsmak. De kommer til å slite med å ikke gå tilbake til røyken, mener han.

– Vil ha bort bransjen

Ikke overraskende er både han og Simon Johnson hoderystende oppgitt over hele smaksforbudet.

– Det er svært lite gjennomtenkt. Vi forstår hvorfor helsemyndighetene vil hindre unge fra å dampe, og vi ønsker det samme, for vi er jo også foreldre. Mindreårige handler ikke hos oss, da vi er strenge på legitimasjon i butikkene og BankID i nettbutikken. I stedet kjøper de engangs-dampere med nikotin på svartebørsen. Og det vil de fortsette med, selv med et smaksforbud. I realiteten er det voksne eks-røykere som blir rammet av forbudet. De vil stå igjen uten seriøse forhandlere, sier Johnson, som mener andre virkemidler kunne vært prøvd.

– Etter vår mening ville forbud mot engangs-dampere løst størsteparten av problemet med ungdom, sammen med et begrenset smaksutvalg. Hadde politikerne tatt bransjen med på råd da de utformet loven, kunne vi ha jobbet sammen og funnet løsninger til beste for alle parter. Slik loven blir nå, hjelper den ingen, fortsetter han.

Britain Vaping De forhatte engangs-damperne selges med nikotin i utenlandske butikker. Og på svartebørsen i Norge. (Kirsty Wigglesworth/AP)

Da det ble klart at smaksforbudet ville tre i kraft 1. juli, var det flere e-sigarettbutikker som la inn årene. Bare hos NorDamp har fem butikker rundt om i landet blitt lagt ned så langt. Butikken i Bergen står på flyttefot fra sine lokaler på Sotra, og skal slås sammen med administrasjonen og lageret.

– I hele landet har vi måttet si opp ansatte, og det vil bli flere. Dette kommer til å påvirke hele bransjen.

– Vil alltid ha konsekvenser

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Erlend Bø, er ikke med på at bransjen ikke ble spurt til råds da loven skulle utformes.

– Smaksforbudet har vært på offentlig høring i likhet med alle andre lovendringer, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Etter å ha blitt forelagt kritikken og advarslene fra Johnson og Fanebust, understreker Bø hvorfor forbudet ble innført.

– Innstramninger i regelverket vil alltid ha konsekvenser. Hovedhensynet bak forbudet er å beskytte barn og unge, og vi vet at smakstilsetninger har stor appell i denne gruppen. Forbudet innføres derfor for å gjøre det mindre interessant for barn og unge å starte med produktene. Et forbud mot salg av smakstilsetninger gir et viktig signal om at dette ikke er godteri, leketøy eller andre harmløse varer, slik vi vet at smak kan gi inntrykk av.

– Engangs-dampere ser ut til å være særlig populær blant unge. Hadde det holdt å bare forby dem?

– Et forbud mot slike produkter vil hjelpe med å nå målet om å hindre unge i å starte med e-sigaretter. For øvrig virker tiltak best sammen og utelukker ikke hverandre, avslutter Bø.

13 prosent damper

I en helt fersk landsdekkende undersøkelse har Norstat spurt 500 unge mellom 15 og 25 år om deres tobakksvaner. I den går det fram at til sammen 15 prosent oppgir at de røyker sigaretter daglig, eller av og til. For snus er tallene litt høyere: 19 prosent. Lavest ligger damping, som er på 13 prosent. Langt de fleste av disse damper med nikotin.

Ungdatas tall fra 2023 fikk hårene til å reise seg hos helsemyndighetene. For de viste at bruken blant ungdom i Oslo hadde steget fra tre til 17 prosent på bare to år. Samtidig konkluderte undersøkelsen med at «Det er for tidlig å si hvorvidt økningen vi ser i utbredelsen av e-sigaretter blant ungdom siste året speiler toppen av en «hype» eller viser en begynnende trend.»

Helsedirektoratet planlegger nå en holdningskampanje mot damping, rettet mot unge.

---

E-sigaretter

Elektronisk sigarett, også kalt e-sigarett, e-sigg, vape eller damper, er et batteridrevet, håndholdt apparat som benyttes til å inhalere væske både med og uten nikotin.

Væsken i e-sigaretter, gjerne kalt e-juice, tilføres et eget kammer i apparatet. Der varmes den opp idet brukeren inhalerer, og omdannes til aerosol som minner om damp.

Til forskjell fra en vanlig sigarett frigjøres det ikke de samme skadelige stoffene som oppstår ved forbrenning av tobakk.

E-sigaretter brukes ofte i forbindelse med røykeslutt, som en erstatning for vanlige sigaretter.

E-juicen kan inneholde smakstilsetning av for eksempel tobakk eller mentol. Men det finnes også et stort utvalg av andre smaker som sjokolade, tyggegummi eller kaffe.

Frem til nå har det ikke vært tillatt i Norge å selge e-juice som inneholder nikotin, men brukere har likevel kunnet kjøpe nikontinholdig væske de selv har tilsatt e-juicen.

Fra 1. juli endres tobakkskadeloven, slik at e-juice med andre smaker enn tobakk ikke lenger er tillatt. Nikotintilsetning vil derimot bli lovlig.

---

