Riksmekleren: Helt fastlåst i streiken

– Det er helt fastlåst. Jeg skulle ønske at partene kunne vurdere andre alternativer, som jeg har skissert for dem. Men det er ikke noen av partene interessert i, sier riksmekler Mats Ruland til TV 2.

Unio har blant annet gått ut og krevd at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer på banen. De har vist til lite dialog med forvaltningsminister Karianne Tung (Ap), som leder departementet som er motparten til Unio og Akademikerne.

Ruland sier at tilbakemeldinger han får fra alle parter, tilsier at det ikke er grunnlag for samtaler, og at ingen av partene har uttrykt et ønske om det.

Han mener det per nå er umulig å si hvor lenge streiken kommer til å vare.

– De må bli enige, det er ikke noe alternativ å ikke bli enige, sier han.

