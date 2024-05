Unio ber Støre gripe inn mot streiken – sender brev til statsministeren

– For å løse opp i denne fastlåste situasjonen, ber vi nå om bistand fra Statsministerens kontor og at statsministeren overtar dialogen med partene, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NTB.

Det er nå sju dager siden streiken i staten brøt ut, noe som blant annet rammer politiet. Lied poengterer i brevet til statsministeren at Unio ikke har blitt kontaktet av departementet siden konflikten oppsto.

Lied mener staten som arbeidsgiver ved statens personaldirektør og ansvarlig statsråd Karianne Tung (Ap) ikke viser vilje til å føre reelle forhandlinger.

I det siste tilbudet fra staten ble alle de fire sammenslutningene tilbudt én hovedtariffavtale, hvor det gis adgang til å fordele 75 prosent av de samlede lønnsmidlene lokalt i den enkelte virksomhet. Tung framholdt i Politisk kvarter på NRK nylig at Akademikerne og Unio ikke har «strukket seg én eneste prosent» for å komme staten i møte.

Der to organisasjonene avviste statens tilbud og brøt meklingen på overtid for en ukes tid siden. LO og YS har akseptert.

Alvorlig bekymret

Siden bruddet i meklingen har partene ytret sine primærstandpunkter og er tilsynelatende like langt unna hverandre som dagen da de forlot forhandlingsbordene.

Brevet, som er datert 31. mai, innledes med et avsnitt der Lied uttrykker alvorlig bekymring over «den fastlåste situasjonen som er oppstått». Hun viser blant annet til at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) torsdag gjentok regjeringen og statens holdning til avtalestrukturen med partene i arbeidslivet.

– Det viktigste for oss har vært én avtale som sikrer lik lønn for likt arbeid, uavhengig av hvor man er organisert. Avtalen Akademikerne og Unio inngikk for to år siden har utløpt, og da må innholdet forhandles på nytt, sier Tung til NTB.

Statsministerens kontor avviser å kommentere utspillet og henviser NTB til Tung.

– For staten som arbeidsgiver for 170.000 ansatte og med et lønnsbudsjett på omtrent 110 milliarder kroner, er det enkleste, mest rettferdige og minst byråkratiske én avtale. Det står jeg fast ved. Den kontakten som har vært mellom partene under streiken, har gått via Riksmekler sier hun.

Vil forlenge avtalen

Lied ber om at det settes ned et utvalg for å utrede den framtidige lønnsdannelsen i staten. I mellomtiden må avtalestrukturen man hadde før lønnsoppgjøret, forlenges, ber hun.

– Vi ber videre om at dagens avtale, som ble inngått med Støre-regjeringen for to år siden, forlenges, skriver Lied.

Unio fikk i 2022 en likelydende hovedtariffavtale som Akademikerne hadde hatt siden 2016. Avtalen ble vedtatt på uravstemning og dermed gjort gjeldende for våre medlemmer i staten.

– Når staten ved ansvarlig statsråd allerede etter to år går bort fra denne avtalen for Unios medlemmer, uten at erfaringene er grundig evaluert samtidig som våre erfaringer er gjennomgående positive, blir ansatte og virksomhetenes behov neglisjert av politiske grunner, skriver Unio-lederen.

YS: Utvalg etterpå

– Forsøket på å løfte dette spørsmålet opp til statsministeren bidrar til å politisere lønnsforhandlingene ytterligere. Det er partene i arbeidslivet som må avgjøre lønnsdannelsen, og det forholder vi oss til, sier leder Jens B. Jahren for YS-stat til NTB.

Han avviser Unios forslag om utvalg nå. En utredning av lønnsdannelsen i staten er ikke løsningen på årets lønnsoppgjør, mener YS, som derimot åpner for å sette ned et utvalg etter at årets oppgjør er landet.

– YS-stat avviser ikke forslaget om et utvalg som skal utrede lønnsdannelsen i staten, men det må komme etter at årets lønnsoppgjør er ferdig. Vårt utgangspunkt er at man skal ha én avtale i staten, fordi det er mest rettferdig. Det holder vi fast på, og det har vi sagt ja til i forhandlingene, sier Jahren.

Varsler opptrapping

Både Unio og Akademikerne trapper opp sitt streikeuttak mandag og tirsdag. Det vil føre til lavere bemanning på grensekontrollen ved flere flyplasser.

1600 Unio-medlemmer i staten er allerede i streik, og mandag tas ytterligere 1736 medlemmer ut. Akademikerne øker sitt streikeuttak fra og med mandag med ytterligere 378 medlemmer ut, og totalen blir da på mer enn 2250 streikende. I tillegg til politiet rammes også passkontorer og grensekontroll.

