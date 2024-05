Politiet ber folk ta streikegrep: – Bestill passtime

Neste uke trappes etter all sannsynlighet streiken opp blant medlemmene til Unio og Akademikerne.

Politiet i Øst politidistrikt forteller at de som ikke har bestilt passtime hos politiet og skal utenlands i sommer, er litt sent ute.

– De er litt sent ute nå, i og med at vi ikke har oversikt over kapasiteten fremover. Mitt råd er å forsøke å booke time og se om det er noe ledig, sier Grethe Løland i Øst politidistrikt til TV 2.

Også i Bergen spøker det for dem som trenger pass de kommende ukene.

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt sier at de mister 70 prosent av kapasiteten ved passkontoret i Fyllingsdalen hvis det blir opptrapping av streiken mandag.

– Åtte ansatte tas ut i streik ved kontoret, og mange passtimer vil bli avlyst mandag hvis det blir streik, sier Songstad.

Hvis ingenting løses i løpet av helgen, vil det totale antall streikende gå fra rundt 3500 til over 5500 personer på landsbasis.