Oslo politidistrikt trapper opp streiken

– Politiet er opptatt av å ivareta tryggheten og å ha beredskap for alvorlige hendelser selv i en arbeidskonflikt. Med dagens uttak klarer vi å opprettholde beredskap for alvorlige hendelser.

– Det nye uttaket vil påvirke driften til Oslo politidistrikt. Påtalekapasiteten er kraftig redusert, opplyser konstituert HR-direktør Rune Berge i Oslo politidistrikt til NTB.

I alt 3529 statsansatte er i streik etter brudd mellom staten og Akademikerne og Unio i statsoppgjøret. Akademikerne og Unio mener at avtalen staten la på bordet, ville gitt medlemmene dårligere vilkår.

Politiet er blant yrkesgruppene som er tatt ut i streik. Fra tirsdag kommer hele 651 ansatte ved Oslo politidistrikt til å være tatt ut i streik.

225 Unio-medlemmer tas ut i streik på mandag, og 65 ansatte organisert i Akademikerne tas ut i streik fra tirsdag.

Akademikerne og Unio krever at de skal beholde hovedtariffavtalene de i dag har med staten. Staten ønsker én felles hovedtariffavtale for alle statsansatte, ikke to som i dag. LO støtter staten i denne streiken.

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)