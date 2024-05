Kreftforeningen vil forby tobakkskjøp for kommende generasjoner

Forslaget kommer i anledning verdens tobakksfrie dag, fredag. En undersøkelse utført av Norstat på oppdrag fra Kreftforeningen viser at tre av fem nordmenn støtter et slikt forbud.

– Det høres kanskje radikalt ut, men vi mener det er nødvendig for å beskytte fremtidens barn og unge, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross til TV 2.

Kreftforeningen anbefaler også økte priser og redusert tilgjengelighet for tobakksprodukter.

– Lykkes vi, vil færre få kreft, og flere vil leve lenger, sier Ross.

Kreftregisteret anslår at 400 personer i 2010-kullet vil få lungekreft hvis dagens tobakksbruk blant unge fortsetter.

En undersøkelse fra Respons Analyse viser at 21 prosent av unge mellom 16 og 24 år røyker, og 3 prosent gjør det daglig. Andelen som snuser daglig har økt fra 10 til 18 prosent, og e-sigaretter blir stadig mer populære.

I 2022 vedtok New Zealand en lignende lov som Kreftforeningen ønsker seg, der personer født etter 2008 aldri skulle få kjøpe tobakk. Et regjeringsskifte førte til at loven ble opphevet før den trådte i kraft.

