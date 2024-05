Høysommer i mai: 21 dager med over 25 grader

Det viser en tabell Meteorologisk institutt har tilsendt NTB, med oversikt over sommerdager og høysommerdager i mai måned helt tilbake til 1991.

En nordisk sommerdag har makstemperatur over 20 grader, mens på en såkalt høysommerdag når temperaturen over 25 grader. Hele 28 av 30 dager denne måneden har kvikksølvet nådd 20 grader et sted i Norge, mens 21 av dagene har hatt temperaturer over 25 grader. Oversikten inkluderer ikke fredag, altså 31. mai.

– Mai 2024 skiller seg tydelig ut sammen med mai 2018, skriver klimaforsker Line Båserud ved Meteorologisk institutt til NTB.

I mai 2018, i forkant av en sommer preget av tørke og ekstremvarme, var det hele 27 sommerdager og 21 høysommerdager.

Mai måned har generelt blitt varmere de siste tiårene. Siden 2015 har det kun vært to år der det var et ensifret antall sommerdager i mai. I perioden 1991–2000 var det til sammenligning kun fire år med tosifret antall sommerdager i mai.

Mandag varsler Meteorologisk institutt en mer fyldig oversikt, som viser hvilke målestasjoner som målte flest sommer- og høysommerdager.

---

Så mange dager har det vært over 20 grader (nordisk sommerdag) og over 25 grader (nordisk høysommerdag) i mai måned tilbake til 1991:

* 2024 (minus 31. mai): 28 sommerdager, 21 høysommerdager

* 2023: 17 sommerdager, 3 høysommerdager

* 2022: 18 sommerdager, 0 høysommerdager

* 2021: 14 sommerdager, 3 høysommerdager

* 2020: 8 sommerdager, 3 høysommerdager

* 2019: 14 sommerdager, 2 høysommerdager

* 2018: 27 sommerdager, 20 høysommerdager

* 2017: 23 sommerdager, 5 høysommerdager

* 2016: 21 sommerdager, 6 høysommerdager

* 2015: 2 sommerdager, 0 høysommerdager

* 2014: 16 sommerdager, 11 høysommerdager

* 2013: 19 sommerdager, 11 høysommerdager

* 2012: 13 sommerdager, 7 høysommerdager

* 2011: 10 sommerdager, 2 høysommerdager

* 2010: 12 sommerdager, 6 høysommerdager

* 2009: 15 sommerdager, 2 høysommerdager

* 2008: 17 sommerdager, 6 høysommerdager

* 2007: 9 sommerdager, 1 høysommerdag

* 2006: 11 sommerdager, 1 høysommerdag

* 2005: 2 sommerdager, 0 høysommerdager

* 2004: 15 sommerdager, 4 høysommerdager

* 2003: 7 sommerdager, 0 høysommerdager

* 2002: 25 sommerdager, 6 høysommerdager

* 2001: 13 sommerdager, 3 høysommerdager

* 2000: 16 sommerdager, 6 høysommerdager

* 1999: 9 sommerdager, 1 høysommerdag

* 1998: 14 sommerdager, 3 høysommerdager

* 1997: 5 sommerdager, 0 høysommerdager

* 1996: 5 sommerdager, 1 høysommerdag

* 1995: 9 sommerdager, 0 høysommerdager

* 1994: 6 sommerdager, 0 høysommerdager

* 1993: 17 sommerdager, 5 høysommerdager

* 1992: 19 sommerdager, 11 høysommerdager

* 1991: 7 sommerdager, 3 høysommerdager

Kilde: Meteorologisk institutt

---