Heidi Nordby Lunde (H) tar gjenvalg til Stortinget

Høyre-profilen og Heidi Nordby Lunde har gitt beskjed til partiets nominasjonskomité om at hun tar gjenvalg til Stortinget i 2025.

– Jeg er svært motivert for gjenvalg foran det jeg tror kommer til å bli en svært krevende tid for både Norge og Europa, sier Lunde til Altinget.

En av grunnene til at Oslo Høyre-representanten har tatt denne avgjørelsen, er Norges forhold til EU.

– Høyre må bli langt tydeligere på at vi ønsker at nordmenn skal få stemmerett i Europa, og at Norge må bli fullt ut medlem av EU, sier Lunde.

