Foreslår løyvekrav for varebiler

Forslaget sendes ut på høring fra Statens vegvesen i dag, fredag.

– Målet med forslaget om løyvekrav for varebiler er en ryddig næring og at hverdagen til varebilsjåførene skal bli bedre, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Forslaget som sendes på høring gjelder for varebiler som brukes i godstransport mot vederlag.

Har manglet et regelverk

Nygård sier det tidligere har manglet et regelverk for å møte utfordringene med useriøse aktører, høyt arbeidspress og lange arbeidsdager for varebilsjåfører i Norge.

– Det vil vi gjøre noe med nå, sier han.

Hovedforslaget som sendes på høring innebærer å senke vektgrensen for når løyveplikt for nasjonal godstransport inntrer, og stille krav om godstransportløyve (fellesskapsløyve) for de berørte virksomhetene.

Skal tre i kraft innen 1. januar 2026

Det er estimert at det finnes 23.000 varebiler som brukes i nasjonal godstransport i Norge, og hvor transportøren da må tilfredsstille de nye løyvekravene.

Siden denne næringen er uregulert i dag, foreslår Statens vegvesen at kravene skal tre i kraft ett år etter at et slikt løyvekrav vedtas, det vil si innen 1. januar 2026.

Det er varebiler som brukes i godstransport mot vederlag som er omfattet. Håndverkere og lignende som driver egentransport av for eksempel utstyr til eget bruk, vil ikke få krav om løyve.