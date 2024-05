Bønder får produsere så mye melk de vil i år – overproduksjonsavgiften settes til 0 kroner

Landbruks- og matdepartementet (LMD), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Tine har fredag gjennomført ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk.

På bakgrunn av drøftingen har LMD bestemt at overproduksjonsavgiften for kumelk settes til kroner 0 for 2024 slik at melkeprodusentene får muligheten til å øke produksjonen.

– Nå tar vi grep for å få opp produksjonen ytterligere gjennom å sette overproduksjonsavgiften til kroner 0 for 2024. Dette gir muligheter for økt melkeproduksjon og viser at vi har et fleksibelt system der produksjonen kan tilpasses behovet i markedet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Det var Tine som foreslo at overproduksjonsavgiften skulle settes til 0 kroner for 2024. Overproduksjonsavgiften er til vanlig på 490 øre per liter melk og brukes til å straffe bønder som produserer mer enn det de har kvote til.

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til