Arbeidsledighet på 1,9 prosent i mai

Men bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak utgjør 2,4 prosent eller 71.600 personer. Det er 2500 flere enn i april, justert for normale sesongvariasjoner, og tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken, opplyser Nav.

I løpet av april ble det registrert 11.500 nye arbeidssøkere i Norge. Dette er det høyeste antallet nye arbeidssøkere per virkedag siden januar 2022.

– Hvis vi ser bort fra de to siste årene må vi tilbake til 2008 for å finne lavere ledighet. Siden nyttår har ledigheten økt svakt og det er forventet at den svake økningen vil fortsette i andre halvår, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

