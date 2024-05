Vil hindre salg av strategiske eiendommer til fremmede stater

Det går fram i merknadene fra familie- og kulturkomiteen, som nå har levert sin innstilling i saken om Lov om omdanning av Opplysningsvesenets fond (OVF) til aksjeselskap, skriver Vårt Land.

Stortinget skal stemme over lovforslaget i juni.

– Vi har brukt komitéarbeidet nå til understreke at det nye OVF skal være sitt samfunnsansvar bevisst, og at det er sikkerhetspolitisk viktig at eiendommene kun kan selges internt i Norge, sier saksordfører Åslaug Sem Jacobsen fra Senterpartiet.

Med unntak av Høyre og Venstre har alle partier stilt seg bak et forslag om at «Stortinget ber regjeringen sørge for at aksjeselskapets mål, vedtekter eller strategi bidrar til allmennhetens reelle tilgang til jakt og fiske på selskapets eiendommer».

Opplysningsvesenets fond er et fond som besitter store eiendommer i tilknytning til kirker og prestegårder over hele landet. Stortinget har bestemt at fondet skal avvikles i sin nåværende form som følge av skillet mellom stat og kirke, og at det skal bli et statlig eid aksjeselskap som finansierer kirkevedlikehold.

