Politiet vil forlenge fengsling – Bhatti begjærer seg løslatt

Bhatti ble varetektsfengslet i fire uker like etter returen fra Pakistan tidlig i juni.

Oslo tingrett slo da klart fast at det er gode grunner for å mistenke at han spilte en rolle i forbindelse med masseskytingen Zaniar Matapour utførte i Oslo den 25. juni 2022. Bhatti nekter straffskyld.

Fredag skal Oslo tingrett ta stilling til spørsmålet om varetekten skal forlenges. Elden advokatfirma opplyser til TV 2 at Bhatti ikke samtykker, og at han begjærer seg løslatt.

– Skulle retten komme til at han fortsatt skal holdes varetektsfengslet mener vi det ikke er grunnlag for at det skal skje med brev- og besøksforbud. Han satt i lang tid fengslet i Pakistan uten brev- og besøksforbud, og har da hatt kontakt med omverden. Da fremstår det som oppkonstruert at det etter tilbakekomsten til Norge skal være grunnlag for slike restriksjoner, skriver Battis advokater John Christian Elden og Inger Zadig i en uttalelse til TV 2.

