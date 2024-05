Norgesgruppen har solgt 78 millioner færre plastposer etter prisøkningen

– Det siste halvåret har hele 75 prosent av handlene skjedd uten salg av plastbærepose. Samtidig ser vi at salg av søppelposer på rull har mer enn doblet seg. Det tyder på at kundene er godt i gang med å endre vaner, sier bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter.

En plastpose i matbutikken koster nå 5,50 kroner, og for Norgesgruppen er det liten tvil om at prisen fungerer etter hensikten: Å få ned plastposebruken.

I en pressemelding opplyser konsernet at det fremdeles er en vei igjen for å nå miljøkravet fra EU om at hvermannsen ikke skal bruke mer enn 40 poser i året.

Kommunikasjonsrådgiver Simen Kjønnås Thorsen i dagligvarekjeden Coop forteller at salget av plastposer hos dem har gått ned med 33 prosent siden kontingentøkningen.

– Det er gledelig at kundene vil være med og bidra, og vi ser at plastposeforbruket går kraftig ned, sier han.

Som eneste dagligvareaktør har Coop gjenbruksbonus på handlenett, der medlemmene får 1 krone i bonus hver gang de gjenbruker handlenettet, legger Thorsen til.