Kjede begjærer seg selv konkurs i Norge

Det skriver Handelswatch.

Skatteetaten begjærte tidligere denne uken den norske Body Shop-kjeden konkurs.

I forrige måned besluttet Body Shop å legge ned all virksomhet i Sverige etter å ha stengt flere butikker den siste tiden. I februar ble det britiske morselskapet The Body Shop International satt under restrukturering. Kort tid etter begjære The Body Shop seg konkurs i blant annet Danmark og USA.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)