Justisministeren tvinges til å evaluere voldserstatningsloven

Loven, som trådte i kraft 1. januar 2023, regulerer erstatning til folk som har blitt utsatt for blant annet vold eller overgrep. Den er omstridt og har blitt kritisert for å blant annet ha ført til svekkede rettigheter for volds- og overgrepsutsatte, og flere mener den fører til at færre søker om erstatning, skriver NRK.

Et Venstre-forslag om å evaluere loven på nyåret får flertall. Høyre, SV og Frp stemte for i justiskomiteen torsdag, og forslaget går til avstemning i Stortinget neste uke.

Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik sier til kanalen at det er problemer med den nåværende ordningen.

– Når så mange forteller de vegrer seg for å søke i det hele tatt, så er det noe galt med ordningen slik som den fungerer nå, sier hun.

Regjeringspartiene sa til NRK i fjor, ti måneder etter at loven hadde trådt i kraft, at de ville vente med en evaluering. Frp sa det samme, men stemte altså for Venstres forslag denne uka.