Frp etterlyser Foxtrot-grep etter meldinger om at gruppa kan være brukt av Iran

Den svenske sikkerhetstjenesten Säpo stilte seg torsdag bak opplysninger fra israelske Mossad om at Iran benytter kriminelle nettverk for å utføre voldshandlinger mot andre land, og Foxtrot ble navngitt som et av disse.

Frps justispolitiske talsperson Helge André Njåstad omtaler opplysningene som «oppsiktsvekkende og bekymringsfull».

– Informasjonen om at Iran finansierer bl.a. Foxtrot-nettverket, som ifølge Kripos opererer i Norge, er meget oppsiktsvekkende og bekymringsverdig, sier Njåstad i en epost til NTB.

– Jeg forventer at justisminister Mehl vil ha fullt fokus på denne problematikken og at politiet sammen med de hemmelige tjenestene snarest kartlegger og avdekker i hvilken grad utenlandske kriminelle nettverk i Norge som finansieres eller på annen måte samarbeider med utenlandske aktører og terrororganisasjoner, sier han.

Videre sier han at det er viktig at de statlige tjenestene som ivaretar Norges sikkerheten, har ressurser og verktøy til å gjøre dette.

– Her bidrar dessverre ikke regjeringen Støre godt nok, noe som gjør at Norge kan være mindre trygt enn det optimale, sier Njåstad.

